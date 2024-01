Un satellite napoletano sarà inviato nello spazio (VIDEO)

Un pezzo di Napoli nello spazio. Oggi, 18 gennaio, sarà inviato un micro-satellite che servirà per la realizzazione di esperimenti utili alla sanità e alla farmaceutica. La Nasa darà il via alla missione AX-3, guidata dal colonnello dell'aeronautica Walter Villadei. Si tratta è la prima missione spaziale commerciale della società statunitense Axiom composta da un equipaggio interamente europeo. Il lancio avverrà dal Centro Spaziale Kennedy della NASA in Florida con un razzo Falcon 9 della Space X che porterà la navicella dell'equipaggio, la Crew Dragon, sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). La missione avrà una durata di 15 giorni durante la quale Villadei realizzerà una serie di esperimenti scientifici promossi dal Ministero della Difesa e dall'Agenzia Spaziale Italiana (ASI).

Ireos 0 è il primo dimostratore di volo orbitale della missione Irensat-Orbital, il micro-satellite proprietario con capacità di rientro autonomo e controllato dallo Spazio che dal 2025 effettuerà il primo servizio commerciale di esperimenti scientifici in condizioni di microgravità. Orion è tra gli esperimenti scientifici finanziati dall’Asi, l'Agenzia spaziale italiana. Curato dal team di scienziati del Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università La Sapienza di Roma coordinato dal Prof. Mariano Bizzarri, sarà contenuto nel mini laboratorio MiniLab 1.0, ideato e sviluppato dalla società napoletana Ali S.p.A. del Gruppo Space Factory.

Orion, che avrà obiettivo di studiare terapie contro l'infertilità, è il quarto lancio nello Spazio in meno di due anni di attività scientifiche e tecnologiche del Gruppo Space Factory. In questo video interviste al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, all'amministratore di Ali Giovanni Squame, al presidente del Distretto aerospaziale della Campania Luigi Carrino e al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.