Santobono, il cuore di Patrizio Rispo: l'iniziativa per i bambini con bisogni speciali | VIDEO

"Grazie al nostro carissimo amico Patrizio Rispo che, quando si tratta di aiutare i nostri bambini, è sempre in prima linea!". Così la Fondazione Santobono Pausilipon ha commentato un video postato sulla sua pagina social, in cui il popolare attore di Un Posto al Sole fa da testimoniale per una serata di raccolta fondi in programma il 23 settembre.

"Vi aspettiamo il 23 settembre per una serata all’insegna della musica, del divertimento ma soprattutto della solidarietà! - prosegue la Fondazione a rimarcare anche le parole dell'attore - Partecipando, infatti, darai il tuo contributo per la realizzazione di un ambulatorio odontoiatrico, all’interno del Pausilipon, dedicato ai bambini con bisogni speciali. Un progetto importantissimo che potremo realizzare solo grazie all’aiuto di ognuno di voi!! E allora che aspettate? Per acquistare i biglietti e partecipare a questa bellissima iniziativa basta contattarci in privato oppure contattare l’organizzazione alla pagina SEA Charity Gala o collegandosi al sito www.seacharitygala.it! Vi aspettiamo con Patrizio Rispo, Veronica Maya e tantissimi altri artisti".