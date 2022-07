Morte del 'Signore delle sette pieghe': le sue cravatte dal Centro Direzionale ai vip di tutto il mondo

La scomparsa del "Signore delle sette pieghe", Salvatore Sanseverino, ha lasciato un grande vuoto nella maison che dal Centro Direzionale di Napoli spedisce cravatte a vip di tutto il mondo.

"La scomparsa di Salvatore Sanseverino ci impone di proseguire nel solco di uno stile unico per eleganza e signorilità. Salvatore ha guidato l’azienda, rendendola una realtà solida ed importante nel mondo della moda, puntando sulla qualità delle creazioni, da anteporre all’aspetto meramente commerciale. Ed è questa la linea che porteremo avanti. La soddisfazione del cliente come primo comandamento. La scelta di stoffe e pellame di pregio, la cura nei dettagli per una eleganza sobria e mai banale sono il DNA della nostra maison che continua ad essere approdo sicuro all’interno dello show room del Centro Direzionale per chi è alla ricerca di prodotti di valore. Salvatore ci ha insegnato tanto, il suo lascito è prezioso, noi ci impegneremo per continuare ad offrire stile e raffinatezza". Antonio, Angelo ed Ernesto, discendenti della maison delle cravatte.