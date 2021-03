Sanremo, Enzo Avitabile ospite della seconda serata: omaggio a Carosone insieme a Fiorello

C’è grande attesa per l’esibizione di Enzo Avitabile questa sera, nel corso della seconda serata del 71° Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Avitabile e Fiorello accompagnati dall'Orchestra del festival e dai Bottari di Portico eseguiranno una rilettura di "Caravan Petrol", brano di Carosone pubblicato nel 1958.

Avitabile ritorna sul palco dell'Ariston dopo 3 anni dalla sua prima partecipazione al Festival, nel 2018 con il brano "Il coraggio di ogni giorno", insieme con Peppe Servillo degli Avion Travel. Questa volta Avitabile non sarà in gara, ma parteciperà come ospite portando un classico della canzone napoletana riletto in chiave contemporanea e secondo quello che è lo stile che contraddistingue la sua musica.