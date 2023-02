Sanremo, Fagnani e il monologo su Nisida: "Ragazzi abbandonati"

È stato molto intenso, ieri sera nel corso della seconda puntata del Festival di Sanremo, il monologo di Francesca Fagnani sul carcere e i minori, scritto anche grazie a testimonianze dirette dei ragazzi di Nisida. Emozionata, Fagnani ha portato alla ribalta le sue opinioni e le parole degli ospiti della struttura, sotto forma di intervista.

"Non tutte le parole sono uguali. Alcune devono abbattere i muri per essere sul palco di Sanremo. Parole che provengono dal Carcere minorile di Nisida - spiega la giornalista - Della pena loro non se ne fanno niente". E poi le testimonianze dirette, lette alla platea dell'Ariston: "Siamo qui per i soldi, per fare i brillanti. Catturare l'attenzione. Non ho paura se faccio le cose per rabbia. Vogliamo che la gente sappia che non siamo bestie o killer per sempre. Non ho mai pianto. Ho rivisto mio padre dopo anni e lì ho pianto".



"Perché l'hai fatto? Risposta non c'è - spiega Francesca Fagnani che li ha intervistati - Bisogna andare indietro, alla vita prima. Hanno 15 o 18 anni, con lo sguardo perso e occhi che chiedono aiuto ma non si sa a chi. La scuola li ha abbandonati, gli assistenti sociali anche. I genitori non ce l'hanno fatta".



E ancora: "In quel quartiere solo la scuola ti può salvare. Lo Stato non può esistere solo attraverso le forze di polizia. Lo Stato dovrebbe garantire pari opportunità ai giovani come la democrazia italiana dice. Se non riesci a trovare un lavoro torni in carcere. In Italia la prigione serve solo a punire e non a rieducare: tutto il giorno a fare nulla e magari siete in soprannumero. Un magistrato ha detto che i detenuti non devono passare per vittime e non devono essere picchiati ma perché lo Stato non può essere violento come chi arresta. Chi esce dal carcere deve uscire meglio di come è entrato, per rispetto dell'articolo 27 della Costituzione. Che uno spacciatore o un ladro che sia, una volta uscito, cambi mestiere".