Prezzi alle stelle e servizi sanitari insufficienti, crescono le preoccupazioni dei napoletani

Oggi, per quasi 9 cittadini campani su 10, l’aumento del costo della vita degli ultimi 2 anni pesa in modo significativo sulla situazione economica familiare. È il primo dei dati che emerge dal sondaggio online condotto dall’Istituto Demopolis per le testate campane del gruppo editoriale Citynews

“Ad incidere sul tenore di vita delle famiglie – spiega il direttore di Demopolis Pietro Vento – è soprattutto l’aumento considerevole dei prezzi della spesa alimentare: lo dichiarano 8 intervistati su 10. In Campania pesano anche l’incremento delle bollette di gas ed energia elettrica (67%) e le spese per la salute (52%).

Sanità bocciata in Campania

Proprio quest’ultimo tema è stato approfondito dal sondaggio, realizzato da Demopolis su un campione di oltre 2.000 cittadini, lettori delle testate campane del Gruppo CityNews (NapoliToday, Caserta News, AvellinoToday e SalernoToday).

Che voto darebbero i cittadini campani alla sanità? Il 37% promuove i servizi sanitari della propria provincia di residenza con un voto pari o superiore al 6; la maggioranza assoluta del 63% esprime invece una valutazione negativa.

Dopo un biennio, caratterizzato in ampia parte dall’emergenza Covid, i cittadini campani esprimono infatti numerose preoccupazioni per il Servizio Sanitario Nazionale, segnalando in particolar modo i tempi eccessivamente lunghi delle liste d’attesa per diagnostica, interventi, visite specialistiche, ed un trasversale peggioramento delle prestazioni.

Infatti, se per il 45% degli intervistati la qualità dei servizi sanitari è rimasta più o meno invariata rispetto al passato, il 46% dei cittadini, intervistati da Demopolis, rileva invece un peggioramento complessivo rispetto a 3 anni fa. Appena il 9% avverte un miglioramento.

In questo contesto, secondo l’81% degli intervistati bisognerebbe investire soprattutto sulla riduzione delle liste d’attesa, nonché – come sostengono 3 su 4 – sul rafforzamento degli organici con nuove assunzioni nella sanità pubblica. Maggioritaria è anche la richiesta di maggiore efficienza dei Pronto Soccorso (66%) e di potenziamento della sanità territoriale (54%).

Microcriminalità e sicurezza nelle città

Il sondaggio dell’Istituto Demopolis ha analizzato infine un ulteriore tema di interesse diffuso: la percezione della microcriminalità e della sicurezza urbana nelle città campane.

Oggi poco più di un terzo degli intervistati dichiara di sentirsi sicuro nella zona in cui risiede o lavora. E si tratta di un dato in peggioramento negli ultimi mesi: infatti, il 40% degli intervistati percepisce diminuita la sicurezza nel proprio contesto urbano di riferimento.

Nota informativa - Il sondaggio è stata condotto in Campania dall’Istituto Demopolis dal 6 al 12 febbraio 2024, con metodologia cawi, su un campione stratificato di 2.008 cittadini maggiorenni, lettori delle testate campane del gruppo editoriale Citynews. Al campione di rispondenti è stata applicata una ponderazione sulle variabili di quota in relazione al genere, alla fascia di età ed all’area di residenza.