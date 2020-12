Bassolino: "Il mancato scioglimento del sangue di San Gennaro dispiace, ma lasciamolo in pace"

"Naturalmente il mancato scioglimento del sangue dispiace, ma lasciamo in pace San Gennaro che il suo dovere civico lo ha fatto benissimo il 19 settembre". A scriverlo su Facebook è l'ex sindaco di Napoli ed ex presidente della Regione Campania Antonio Bassolino, commentando quanto accaduto nelle ultime ore in città con il mancato prodigio dello scioglimento del sangue di San Gennaro, in occasione del cosiddetto 'miracolo laico'.

"Uscire dall'emergenza sanitaria e sociale del Coronavirus dipende dal Governo, dalle istituzioni locali, da ognuno di noi", aggiunge Bassolino.