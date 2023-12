Sangiuliano al Vomero: il ministro visita Floridiana e la mostra al Teatro Diana

Pomeriggio nel quartiere napoletano del Vomero per il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano: insieme al direttore generale Musei, Massimo Osanna, ha prima effettuato una verifica dello stato dei lavori nel parco della Floridiana, per poi fare tappa al Teatro Diana per la mostra "90 anni di un Teatro chiamato Diana", dedicata a Mariolina Mirra-de Gaudio.

Il ministro, ex alunno dell'Istituto Pansini del Vomero, è stato accolto dalla famiglia Mirra e salutato da diversi volti dello spettacolo originari proprio di questo quartiere di Napoli, da Gino Rivieccio a Geppy Gleijeses, a Benedetto Casillo.

Durante la visita, guidato da Claudia Mirra, Sangiuliano ha percorso un viaggio virtuale tra i cimeli, le testimonianze e i ricordi dei primi 90 anni del Teatro Diana, fondato il 16 marzo 1933.

La mostra raccoglie, tra l'altro, una rara raccolta di locandine originali, immagini d'epoca, testi, copioni, bozzetti, strumenti e attrezzerie teatrali insieme a tante foto con dediche tra cui quelle dei De Filippo, di Paola Borboni, Marcello Mastroianni, Vittorio Gassmann e Dario Fo, fino ai giorni nostri.