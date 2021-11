A San Gregorio Armeno si inaugura la 150esima Fiera di Natale

Venerdì 19 novembre alle ore 17.00, nella suggestiva Piazza San Gaetano, che accoglie la statua e il santuario con le spoglie del Santo che "inventò" il presepe napoletano, sarà inaugurata la 150esima Fiera di Natale di San Gregorio Armeno. L'Associazione "Le Botteghe di San Gregorio Armeno" insieme all'Associazione "Arte presepiale San Gregorio Armeno" (che comprende tutte le storiche bancarelle presenti in Via Maffei e via San Gregorio Armeno allestite durante il periodo natalizio) inaugureranno con il tradizionale taglio del nastro l'inizio della più antica e partecipata Fiera di Natale d'Italia e del mondo. Saranno presenti, l'Arcivescovo Domenico Battaglia a dare la sua benedizione, il Sindaco Gaetano Manfredi, l'Assessore, on. Teresa Armato, il Presidente della IV Municipalità dott.ssa Maria Caniglia e Vincenzo Albertini di Napoli Sotterranea, che ha donato i gazebo alle storiche bancarelle, alcuni rappresentanti delle Forze dell'Ordine e il parroco della Basilica di San Lorenzo Maggiore.

"Sono stati due anni molto difficili per tutti, è venuta l'ora di ricominciare ed è giusto ricordare e onorare i morti in questo momento, per questo motivo la fiera di quest'anno sarà dedicata a loro" dichiara Gabriele Casillo Presidente dell'Associazione "Le Botteghe di San Gregorio Armeno". "Quest'anno ci sarà una svolta positiva per tutti", dichiara il Presidente dell'Associazione "Arte presepiale San Gregorio Armeno", Samuele Marigliano. Le due associazioni, per l'evento inaugurale, hanno organizzato, grazie alla collaborazione dell'associazione "Unione Cattolica operaia Maria SS dell'Arco", presieduta da Salvatore Murolo, una serie di eventi tra cui i maestri musicali, Gennaro Schiavo e Giovanni Miccio, che suoneranno con le trombe "Il Silenzio" per onorare i troppi defunti causati dalla pandemia.

Per concludere, i direttivi delle due Associazioni accompagneranno gli ospiti in una passeggiata lungo via San Gregorio Armeno e Via Giuseppe Maffei per visitare le botteghe e i gazebi. Inoltre, sabato 27 novembre, presso Palazzo San Giacomo, saranno consegnate delle statuine personalizzate dedicate al sindaco di Napoli, prof. Gaetano Manfredi. all'assessore, on. Teresa Armato, al presidente della IV Municipalità, dott.ssa Maria Caniglia, e a Vincenzo Albertini di Napoli Sotterranea, che ha donato i gazebo a casetta agli espositori di San Gregorio Armeno, come ringraziamento per la loro disponibilità, sensibilità e per il lavoro svolto per realizzare la Fiera.