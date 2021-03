Le Botteghe di San Gregorio Armeno aderiscono al "Gran Tour delle Eccellenze produttive della provincia di Napoli

L’Associazione “Le botteghe di San Gregorio Armeno” aderiscono al progetto “Il Gran Tour delle Eccellenze produttive della provincia di Napoli”. Agricoltura, artigianato e turismo insieme per costruire percorsi di valorizzazione delle eccellenze partenopee a km zero. È l’obiettivo dell’iniziativa che vede come capofila Coldiretti Napoli, in collaborazione con Casartigiani Napoli e Campania Incoming – Tour Operator e con il contributo della Camera di Commercio di Napoli.

Venerdì 19 e sabato 20 marzo, dalle ore 9.00 alle ore 14.00, l'Associazione "Le Botteghe di San Gregorio Armeno" sarà presente al fianco di Casartiginani, al Mercato coperto Campagna Amica al Parco San Paolo, con un’esposizione della grande tradizione pastoraia e presepiale napoletana (con i manufatti degli artigiani Pasquale Panico, Antonio Genovese, R. Maddaloni di Tommaso Palumbo e Mercogliano Annunziata) che si coniugherà con le eccellenze agro-alimentari del territorio. Nella giornata di venerdì, alle ore 10.00, Gabriele Casillo, presidente dell’Associazione “Le Botteghe di San Gregorio Armeno”, il vicepresidente di Casartigiani Maurizio Frantellizzi, e il direttore della Coldiretti Salvatore Loffreda, annunceranno alla stampa e agli operatori di tutti i settori delle eccellenze di Napoli e Provincia, le nuove iniziative in programma per i prossimi mesi.