Spettacolare intervento dei Vigili del Fuoco per salvare una donna in codice rosso

Mancava una manciata di minuti alle 18.00 quando i Vigili del Fuoco vengono allertati: in via Giuliano da Maiano, nel Rione Luzzatti, a Poggioreale, occorre trasportare in ospedale una donna di circa 60 anni in codice rosso. La signora però pesa quasi 240kg ed è praticamente impossibile per i soccorritori del 118 trasportarla giù per 4 piani con le normali attrezzature in dotazione.

Una squadra dei Vigili del fuoco, guidata dal capo reparto Mario Ventimiglia con personale del SAF - il reparto Speleo-alpino-fluviale coordinato dal capo squadra Massimo De Simone, arrivava in tempo record nella zona con carro, autoscala e attrezzature specifiche. L'intervento di salvataggio è perfettamente riuscito: rapidamente la donna è stata portata fuori dall'abitazione, trasportata in ospedale (Ospedale del mare) e affidata alle cure dei sanitari.