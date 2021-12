Policlinico, inaugurate nuove sale operatorie: "Ridurremo liste d'attesa"

Investimento importante per l'Azienda ospedaliera universitaria della Federico II. De Luca: "Importante per la formazione dei medici e per i pazienti"

Sono state inaugurate oggi, alla presenza del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, le nuove sale operatorie a disposizione dell'Azienda ospedaliera universitaria della Federico II di Napoli. "Un investimento ingente - ha spiegato De Luca - che sarà fondamentale non solo per la formazione dei nuovi medici, ma anche per i pazienti. Un passo avanti tecnologico evidente che consente interventi sempre meno invasivi. Il nostro obiettivo è quello di ridurre le liste d'attesa, soprattutto per i malati oncologici che vanno altrove dove non c'è da attendere. Veniamo da 10 anni di commissariamento e blocco delle assunzioni e per ridurre le liste ci vuole più personale".