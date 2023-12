Tari Napoli 2023, differita la scadenza per il versamento del saldo: sarà possibile pagare anche in 2 rate

La Giunta comunale di Napoli ha adottato la delibera per dare la possibilità ai contribuenti di provvedere al versamento del saldo Tari 2023 in 2 rate.

Nel dettaglio sarà possibile differire la scadenza per il versamento del saldo al 29 febbraio e al 29 marzo 2024, nel caso di pagamento in due rate, o al 29 marzo 2024 in caso di pagamento in un'unica soluzione.

Avvisi di accertamento e riscossione coattiva

Il Comune di Napoli ha ricordato, inoltre, nei giorni scorsi che gli avvisi di accertamento IMU e TARI, nonché gli atti relativi alla riscossione coattiva di tutte le entrate comunali, sono emessi e postalizzati dal nuovo concessionario Napoli Obiettivo Valore.