Saldi 2022, a Napoli si spende più che al Nord

I saldi esitivi 2022 sono cominciati. E i primi dati che arrivano sembrano confortati. Secondo Carla Della Corte, presidente di Confcommercio Napoli, il capoluogo partenopeo farà registrare un aumento dei consumi del 20 per cento circa, con una cifra che oscillerà tra i 150 e i 270 euro a persona.

Più prudente la stima del Codacons, secondo cui si resterà sotto la soglia pre-covid e a livello nazionale la spesa media sarà di 165 euro. Previsioni molto più rosee quelle di Confesercenti, basate su sondaggi condotti con Ipsos tra i consumatori e con Swg tra le imprese: quasi sette italiani su dieci (69 per cento) hanno già pianificato di acquistare prodotti in saldo, per una spesa media pari a 243 euro a persona. La cifra sale a 258 euro nelle regioni del Mezzogiorno, contro i 237 del Nord e i 226 euro del Centro. I saldi sono attesi soprattutto al Sud, dove parteciperà il 74 per cento della popolazione, contro il 68 per cento del Nord e il 64 per cento del Centro. Il 33 per cento acquisterà già durante il fine settimana.

Gli acquisti si faranno principalmente nei negozi fisici (74 per cento) ma anche online. Il 64 per cento acquisterà almeno un prodotto in un centro commerciale, il 55% in un negozio di prossimità, il 36 per cento in una grande catena. Il 48 per cento si rivolgerà invece a un sito o una app di e-commerce, mentre il 37% acquisterà online direttamente dal produttore.