Salario minimo: "Dal Comune di Napoli diffuse fake news per propaganda"

"Sul salario minimo il Comune di Napoli ha diffuso fake news a scopo di propaganda". E' duro l'attacco di Potere al popolo all'amministrazione comunale. Un attacco nato dopo che, nei giorni scorsi, da via Verdi era arrivato l'annuncio che il Consiglio aveva votato un emendamento per fare in modo che tutti i lavoratori coinvolti in appalti legati al Comune ricevessero un salario minimo di 9 euro all'ora. L'annuncio era arrivato, il 9 aprile, dai consiglieri Sergio D'Angelo (Napoli Solidale-Europa Verde) e Gennaro Esposito (Azione).

Annuncio definito fake news da Potere al Popolo che questa mattina, 29 aprile, ha allestito un sit in davanti all'ingresso del Consiglio comunale per raccogliere firme per una petizione: "Vogliamo sfidare il Comune - spiega Chiara Capretti - a discutere e approvare una vera norma per il salario minimo. Quello che è stato votato in precedenza era solo l'indicazione, per gli appalti comunali, di rispettare i contratti nazionali. Ma questa è una cosa che avviene già oggi, non è una novità. Ciò che invece chiediamo con la petizione è un salario minimo di 10 euro all'ora per tutti coloro che lavorano in azienda che partecipano a bandi comunali e l'assunzione per tutti i lavoratori esternalizzati dell'Amministrazione".