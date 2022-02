Tensione Russia-Ucraina, a Napoli manifestazione contro Putin

Decine le persone che hanno partecipato al flash mob in piazza Garibaldi

La comunità ucraina di Napoli scende in piazza contro Vladimir Putin e contro l'escalation militare al confine tra Russia e Ucraina. Da settimane, i rapporti tra Kiev e Mosca sono tesi e nelle ultime ore sono aumentate le violazioni del cessate il fuoco. Alla base della frizione tra i due paesi ci sarebbe la possibilità che l'Ucraina entri nella Nato, unp scenario che non lascerebbe tranquillo Putin perché, a quel punto, non ci sarebbe nessuno stato cuscinetto tra le potenze occuidentali e la Russia.

I due Stati discutono da tempo anche delle due regioni filo-russe, la Repubblica popolare di Donetsk e la Repubblica popolare di Luhansk, la cui indipendenza non è riconosciuta da Kiev. Non è da escludere che l'esercito di Mosca possa invadere i vicini, nonostante la posizione contraria degli Stati Uniti e di principali Stati europei. Di fronte a questa prospettiva, i cittadini ucraini residenti a Napoli hanno manifestato con un flash mob in piazza Garibaldi, cui hanno preso parte decine di persone.