Ruota panoramica, De Luca: "Dovevano farla in periferia"

La ruota panoramica è la brutta figura istituzionale napoletana per il Natale 2022. Approvata dall'Autorità portuale, installata a metà accanto alla stazione marittima, è stata bloccata da Soprintendenza e Comune di Napoli, facendo sorgere una serie di interrogativi, tra cui: possibile che tra enti non ci sia stato dialogo prima di realizzare un impianto così 'invasivo'?.

Sul tema è intervenuto anche Vincenzo De Luca: "Non ho avuto modo di seguire la polemica tra istituzioni, ma se proprio devo dare un parere a me le ruote panoramiche non piacciono. Se proprio dobbiamo realizzare queste strutture, allora evitiamo di farlo su lungomari, deturpando i paesaggi, ed evitiamo anche le zone affollate, così da non riempirle ulteriormente di persone. Piuttosto, si possono realizzare in zone semi-periferiche, così da rivitalizzre quelle aree".