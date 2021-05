"Rotta l'altalena per bimbi disabili nella Pineta di Afragola": la denuncia de "La Battaglia di Andrea"

"Luna Park e giostre da capogiro, ogni bimbo può divertirsi come vuole con i giochi più belli, per i bimbi disabili invece, nella Pineta di Afragola, c'era solo questo altalena, altalena fuori uso dopo poche settimane. Tutto ciò mi lascia sconvolta - dichiara Asia Maraucci, presidente dell'Osservatorio per la Disabilità La Battaglia di Andrea - uno dei pochissimi svaghi per i nostri bambini... deve essere anche rotto!?".

"La responsabilità - porsegue Maraucci - è innanzitutto di quei genitori che strafregandosene non sgridano i propri figli quando fanno qualcosa di sbagliato, non insegnandogli il rispetto per gli oggetti destinati ad una categoria di persone in difficoltà, probabilmente le stesse mamme che permettono ai loro piccoli delinquenti di sfrecciare in monopattino per la città o vandalizzare auto in corsa con il lancio di oggetti... Chiederemo alle forze dell'ordine di visionare le telecamere e di denunciare i responsabili, condannando al risarcimento le famiglie e soprattutto, chiederemo spiegazioni a chi dovrebbe vigilare. Ci metteremo in contatto con le Istituzioni e insieme a loro troveremo una soluzione, in primis il ripristino, dopodiché faremo in modo che questa piccola oasi resti tale. Episodi spiacevoli fanno si di rovinare la reputazione ad una città che ogni giorno fa grandi sforzi per andare avanti - conclude - educheremo le persone, con le buone e se necessario utilizzeremo le maniere forti, denunciando chi sbaglia, adulti o bambini che siano, i disabili non si toccano!".