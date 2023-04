Rotonda Diaz, interdizione dell'arenile per tre giorni: il motivo

In occasione della manifestazione sportiva "Campionato italiano moto d'acqua 2023", una porzione dell'area demaniale marittima della rotonda Diaz, ed in particolare l'arenile ed il banchinamento lato levante, verranno utilizzate quale l'area di varo ed alaggio delle moto d'acqua impegnate nella manifestazione (spiaggia lato levante) e per il posizionamento di bagni chimici (banchina lato levante).

L'inizio dell'allestimento è previsto dal 28 aprile e le effettuazione delle gare nei giorni 29 e 30 aprile 2023. Durante i giorni di gara - rende noto il Comune di Napoli - l'area interessata dalla manifestazione è interdetta ad ogni altro uso pubblico, ivi compreso l'accesso a qualsiasi titolo effettuato, la balneazione e l'elioterapia.