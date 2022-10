Il cuore d'oro di Rosario Miraggio: donazione al Santobono

Da Rosario Miraggio un gesto di solidarietà nei confronti dei piccoli pazienti in cura presso l’ospedale Santobono-Pausilipon. Un contributo economico, devoluto alla Fondazione Santobono-Pausilipon, che andrà a sostegno della ricerca in oncologia pediatrica e che testimonia, ancora una volta, la vicinanza dell’artista partenopeo ai più fragili. Questa mattina, presso i locali della Fondazione, il cantante ha voluto personalmente essere presente per la consegna.

Ad accoglierlo il direttore della Fondazione Santobono-Pausilipon, Flavia Matrisciano, che ha ringraziato Rosario Miraggio “per aver scelto ancora una volta - dichiara - di essere vicino a noi e ai nostri bambini”. “Sostenere la Fondazione Santobono-Pausilipon rende felici perché la loro azione, in sostegno dei più piccoli, è davvero meritoria. L’impegno assicurato, ogni giorno, dalla Fondazione è prezioso” sottolinea Rosario Miraggio.