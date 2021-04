Dal GF al canto con Gigi Finizio: la nuova vita di Rosalinda Cannavò

Dopo l'esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò punta a nuovi obiettivi. Oltre a portare avanti il rapporto con Andrea Zenga, l'ex gieffina ambisce a migliorare le sue qualità nel canto. Rosalinda ci sta lavorando tanto e lo sta facendo affiancata da un maestro d'eccezione qual è Gigi Finizio.

In un'intervista rilasciata a a Turchesando, Finizio ha definito Rosalinda "molto intonata" e annuncia che la vedrebbe bene in un suo spettacolo: "Nel mio pensiero c’è la voglia di tornare in teatro. Ho un idea particolare di un musical all’avanguardia e Rosalinda ci starebbe molto bene". La stima è reciproca e Rosalinda è pronta a lanciarsi in questa nuova avventura: "Tecnicamente non sono preparata perché non ho mai studiato. Adesso mi sto impegnando tantissino. La cosa che so è che quando canto provo una sensazione indescrivibile. Voglio continuare a farlo anche solo per me stessa”.