Rocco Hunt incontra il giovane fan operato, la mamma del 14enne: "Hai coronato il suo sogno"

Nel gennaio del 2023 avevamo raccolto l'appello di Lidia Pedrelli, residente a Mantova, che chiedeva di aiutarla ad esaudire il sogno del figlio, incontrare Rocco Hunt. "Mio figlio Manuel 14enne il 20 dicembre 2021 ha subito un'operazione drastica in cui gli hanno asportato il testicolo destro...Già questa è una cosa devastante per tutti figurarsi per un ragazzino. A scuola è stato bullizzato dopo che sono venuti a sapere dell'operazione. Il 27 giugno è stato rioperato per fissare il testicolo sinistro per scongiurare problemi futuri di impotenza e sterilità. E' il suo idolo Rocco Hunt e quando canta le tue canzoni è sereno per tale ragione gli piacerebbe incontrarlo o gli basterebbe anche un videomessaggio di incoraggiamento".

L'incontro

L'artista campano, subito dopo aver letto l'appello aveva inviato, sempre tramite NapoliToday, un videomessaggio a Manuel, invitandolo con i suoi familiari ad un suo concerto. Finalmente nei giorni scorsi il sogno di Manuel è diventato realtà. Il 14enne raggiante ha potuto incontrare a Este (Padova) il suo idolo per la gioia della mamma: "Grazie infinite poeta urbano di avermi consentito di realizzare il sogno di Manuel", le parole di Lidia dopo il concerto. La donna ha anche voluto ringraziare Luca de Leonardis, collaboratore di Hunt per il supporto logistico e umano prezioso.