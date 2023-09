Il generale Vannacci invitato a presentare il libro in una scuola di Afragola: "Non è giusto"

Il libro del Generale Roberto Vannacci, “Il mondo al contrario”, potrebbe essere presentato nel liceo scientifico Filippo Brunelleschi di Afragola.

L'invito all'ufficiale (pare per il 20 settembre) della controversa opera letteraria, accusata di essere reazionaria e divisiva per usare un eufemismo, da parte dell'istituto scolastico, sta provocando reazioni polemiche in città.

"E' stato programmato l'invito dal dirigente scolastico in solitudine”, denuncia il consigliere comunale di Afragola, Antonio Iazzetta. “Non credo sia giusto portare un libro ‘divisivo’ sul ruolo delle donne, dell’immigrazione e dei diritti civili in una scuola. Mi auguro che l’Amministrazione comunale non sostenga, in alcun modo, questa iniziativa, qualora fosse realmente realizzata”, ha concluso Iazzetta.