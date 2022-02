Saviano: "Quando sono a Napoli mi do l'imperativo di tornare a vivere qui, poi devo tradire lo slancio"

"Le rare volte in cui torno a Napoli mi prende una frenesia tale che mi do un imperativo: tra qualche mese torno a vivere qui, affitterò una casa…poi gli eventi mi costringono a tradire lo slancio". A scriverlo in un post sui social è Roberto Saviano.

Il noto scrittore napoletano ha rilasciato un'intervista video a El Pais Semanal in cui ha parlato del suo rapporto con la città partenopea: "Ho passato una giornata intera con Daniel Verdù, autore dell’intervista uscita su El País Semanal e Paolo Manzo al quale devo queste immagini strepitose. Lì ho portati proprio lì dove tutto è iniziato…", scrive l'autore di Gomorra.

"Tornare a Napoli mi porta tanta nostalgia. Ho sempre voglia di dire: tra qualche mese torno a vivere qui, affitterò una casa. E dall'altro anche un rancore che non riesco a togliermi: come è stato possibile che il racconto che ho fatto di tutto questo sia percepito come se io avessi fatto quello che ho raccontato?", si chiede nell'intervista Saviano.

Lo scrittore partenopeo ha parlato anche di questi 16 anni di 'esilio': "C'è stato di tutto dentro. Ci sono state le piazze piene, i teatri tracimanti di persone. Poi c'è stata la solitudine, la disperazione, la diffidenza, l'odio che ho ricevuto. E poi anche la solidarietà, la speranza che tramite le mie parole si aggiungessero nuove energie, nuove forze, e si raggiungessero nuovi orizzonti. E' stato un percorso lungo e complicato. Non credo di aver vinto. Se qualcuno guarda questa lotta come una gara, una battaglia, come un vincitore, un vinto, io non sono un vincitore".

"Io non so come finirà la storia. Diciamo che mi devo impegnare molto per farla finire bene. Se la lascio andare come sta andando, finirà male. Quindi mi devo molto impegnare", conclude Saviano.