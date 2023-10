Roberto Saviano fuori dalla Rai: sarà ospite di un'altra emittente

Fuori dalla Rai, Roberto Saviano sbarca su Nove. Il noto scrittore sarà nuovamente nel cast fisso di “Che tempo che fa“, il programma condotto da Fabio Fazio che ha salutato - appunto - "mamma Rai" per trasferirsi sul canale Discovery.

Dal 15 ottobre “verrà a trovarci spesso” ha annunciato Fazio al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Saviano occuperà la prima parte della trasmissione insieme ad altri personaggi che “ci aiuteranno a capire la nostra società”.

L’autore di “Gomorra” torna in tv dopo la cancellazione di “Insider-Faccia a Faccia col crimine“, programma parzialmente registrato e destinato a Rai3 con tanto di annuncio alla presentazione dei Palinsesti Rai. Sarebbe dovuto partire a novembre, ma la stessa Rai lo ha bloccato e "fatto fuori" Saviano.

A fine luglio Roberto Sergio, amministratore delegato Rai, ha annunciato: “Saviano non è in palinsesto. La scelta è aziendale, non politica“. Lo scrittore partenopeo era stato criticato per alcune affermazioni rivolte al vicepremier Matteo Salvini definito “Ministro della Mala Vita”. Per la Rai, il linguaggio usato non sarebbe compatibile con il Codice etico cui si ispira il servizio pubblico.