Roberto Saviano passa dal Bsmt: "Pensavo di avere la scorta per 5-6 giorni. Sono passati 18 anni"

Lo scrittore napoletano ospite del podcast ‘Passa dal BSMT' condotto da Gianluca Gazzoli. L'uso della lingua napoletana, Gomorra, Geolier, l'allontanamento dalla città e la scorta sono solo alcuni degli argomenti trattati durante la conversazione. "Pensavo di avere la scorta per 5-6 giorni, ma invece sono 18 anni ormai", spiega Roberto Saviano.

Sulla crescita turistico culturale di Napoli Saviano ha affermato che "la nostra città è amata da tutti. Ci sono più b&b di Venezia a Napoli. Perché ci si sente accolti. Io non volevo andare via dalla città, sono stato costretto, ma la diffidenza e l'accusa che ho agito da sputtanapoli mi ha penalizzato. Oggi a Scampia ci sono più scritte contro di me che contro la camorra".

Su Geolier lo scrittore ha così risposto a Gazzoli: "Quando ho visto Geolier che cantava in napoletano a Sanremo per me è stato wow, siamo arrivati anche in uno spazio del genere. Il pop napoletano lo seguono anche in Francia. E' la lingua della verità. Quando faccio dire ai personaggi in Gomorra ad esempio ti devo sparare, t'aggia sparà in facc è più forte".