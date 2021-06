Fico a San Gregorio Armeno: "Faccio il tifo per gli artigiani più importanti della città"

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il presidente della Camera ha fatto visita alle botteghe dei pastori per celebrare l'anniversario della proclamazione della Repubblica italiana

Roberto Fico ha voluto fare sentire la sua vicinanza agli artigiani di San Gregorio Armeno e per farlo ha scelto l'anniversario della proclamazione della Repubblica italiana. "Questo è un giorno simbolico - ha affermato il presidente della Camera - la nostra è una democrazia forte e in salute perché cose come la Scuola e la Sanità sono pubbliche e a disposizione di tutti".

Poi, Fico si è rivolto ai maestri presepiai: "Qui ci sono gli artigiani più importanti di Napoli. A San Gregorio c'è la storia della città e dove c'è la storia c'è anche il futuro. Auguro a loro, come a tutto il Paese, di risollevarsi dopo la pandemia".