Sanremo, Roberta Capua positiva al Covid? A rischio il PrimaFestival

Roberta Capua sarebbe positiva al Covid, come riporta Dagospia. La conduttrice televisiva napoletana attesa alla conduzione del programma che precede il Festival di Sanremo assieme a Ciro Priello dei The Jackal e a Paola Di Benedetto, potrebbe rischiare di non esserci nel caso in cui tale positività dovesse protrarsi.

La prima puntata è prevista per sabato 29 gennaio, dalle ore 20:35 alle 20:45 e andrà in onda sino a sabato 5 febbraio per offrire al pubblico anticipazioni e curiosità su Sanremo 2022.

"Sarà un programma ‘dall’interno’ che, attraverso i protagonisti, porterà il pubblico da casa, prima di tutti, in questa 72esima edizione con anticipazioni e curiosità: è la chiave che apre le porte del Teatro Ariston e, per questo, auguro buon lavoro ai tre conduttori", aveva spiegato Amadeus.

Un altro napoletano, in gara però come cantante, Aka7even, è risultato positivo al Covid, ma la sua partecipazione al Festival non è in discussione.