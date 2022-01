De Niro "promuove" il film di Sorrentino: "Napoli mi ricorda la New York italo-americana che amo"

Paolo Sorrentino, in corsa per la notte degli Oscar con "È stata la mano di Dio" per il miglior film internazionale, viene "promosso" da Robert De Niro che gli ha dedicato una lettera, attraverso la rivista Deadline. "Napoli per molti versi mi ricorda la New York italo-americana che amo. Si tratta di un film incredibilmente personale. L'amore di Sorrentino per Napoli si condivide da subito nelle prime inquadrature bellissime. Amore che si vede nel suo affetto per la varietà dei personaggi della storia: eccentrici, spesso molto divertenti, appassionati, pieni di gioia e speranza".

"Sono stato a Napoli solo poche volte - continua Robert De Niro - ma per me questo film è decisamente napoletano. Nonostante la tragedia che è al centro del film, trabocca di divertimento. Scene come il pranzo all'aperto della famiglia allargata e la successiva gita in barca sono così affascinanti e divertenti. Fabietto va comunque a Roma alla fine del film.. E ora - 35 anni dopo - Sorrentino è tornato a Napoli grazie a 'È stata la Mano di Dio'. Va bene. Mille Grazie, Paolo!".