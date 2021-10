Via Riviera di Chiaia, dispositivo temporaneo di traffico dal 2 al 5 novembre

Il Comune di Napoli comunica l'istituzione di un dispositivo temporaneo in via Riviera di Chiaia dal 2 al 5 novembre.

Nel dettaglio, è stato disposto, dalle ore 23:00 alle ore 5:00 dei giorni 2, 3, 4 e 5 novembre 2021, il divieto di transito veicolare in via Riviera di Chiaia, nella corsia ex preferenziale, nel tratto compreso tra via G. Pergolesi e il civ. 97 della medesima strada per consentire la posa dei pali che costituiranno la linea di trazione elettrica e sosterranno le lampade dell'illuminazione pubblica di via Riviera di Chiaia.