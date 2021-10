Riviera di Chiaia, dispositivo temporaneo dal 25 ottobre al 25 agosto 2022

Il Comune di Napoli comunica l'istituzione di un dispositivo temporaneo in via Riviera di Chiaia, del giorno 25 ottobre 2021 al giorno 25 agosto 2022, per consentire i lavori della Linea 6 della Metropolitana di Napoli-CDV Torretta.

Nel dettaglio il dispositivo temporaneo prevede:

- sospensione, dal 25/10/2021 al 25/08/2022, in via Riviera di Chiaia:

1. della sosta regolamentata a tariffa oraria senza custodia (cd strisce blu) dal civ. 36 al civ. 57;

2. dello stallo di sosta riservato al Corpo Consolare della Repubblica di Lituania al civ. 39;

3. lo stallo riservato a persona diversamente abile contrassegno n. 53564 al civ. 50.



- istituzione dal 25/10/2021 al 25/08/2022, in via Riviera di Chiaia del divieto di sosta e di fermata dal civ. 36 al civ. 57.

- delocalizzazione, dal 25/10/2021 al 25/08/2022, al civ. 57 di via Riviera di Chiaia, nell'ambito delle aree di sosta regolamentata a

tariffa oraria senza custodia, lo stallo riservato a persona diversamente abile contrassegno n. 53564 e, a seguire, lo stallo riservato al Corpo Consolare della Repubblica di Lituania, entrambi in posizione parallela al marciapiede.