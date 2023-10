Campi Flegrei, i ministri Musumeci e Sangiuliano a Pozzuoli per riunione tecnico-operativa su bradisismo | FOTO e VIDEO

Questa mattina a Pozzuoli, presso l'Accademia Aeronautica, il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, e il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, hanno presenziato alla riunione tecnico-operativa con i sindaci dei territori interessati dal fenomeno del bradisismo nell'area dei Campi Flegrei e con le istituzioni deputate all'attuazione delle misure urgenti di prevenzione del relativo rischio sismico.

Presenti, tra gli altri, anche il prefetto di Napoli Claudio Palomba, il sindaco della Città Metropolitana di Napoli Gaetano Manfredi e il vice-presidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola.

Della Ragione: "Nessuna paura, viviamo da millenni in questo territorio dove si convive con questo fenomeno"

"Il ministro Musumeci ha ascoltato le istanze dei territori. In 20 giorni ha dato riscontro a quelle che sono state le sollecitazioni dei sindaci ed è la prima volta che un decreto sul bradisismo parla di prevenzione. Siamo certi che questa visita a Pozzuoli possa essere ulteriormente fruttifera per migliorare ancora questo decreto. Chiederemo l'ampliamento del sisma bonus perchè gli edifici privati su questo territorio ne hanno fortemente bisogno. Servirà anche mettere in campo politiche turistiche e di sviluppo per il nostro territorio, che ha subito molti danni in questi giorni di allarmi, anche ingiustificati. Bisogna far capire che nei Campi Flegrei si può venire in tranquillità. Noi viviamo di turismo. Qui non c'è nessuna paura, noi viviamo qui da millenni, si convive con questo fenomeno da sempre e sapremo conviverci anche in questa fase. Il bradisismo ha creato anche cose straordinariamente belle: penso a Miseno, agli Astroni, al Monte Nuovo, alla città sommersa di Baia". Così il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione parlando con i giornalisti a margine della riunione.

(video A. De Cristofaro/NT)