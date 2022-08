Parata di stelle a Villa Marini

Una autentica parata di stelle. Ma questa volta Michele Cutro, uno dei maggiori e no­ti critici italiani del settore enogastronomico, critico al Festival di San Remo, cerimoniere dell'Or­dine cavallereschi d'Italia, ha stupito davvero tutti con la "notte delle stelle" a Villa Marini premiando le autentiche eccellenze dell'area vesuviana in uno scenario hollywoodiano ricostruito intorno alla piscina e agli ambienti interni di Villa Marini a San Giuseppe Vesuviano. 22 i riconoscimenti assegnati con diverse motivazioni dalla Federazione Cooking Show, di cui Michele Cutro é direttore. Due i riconoscimenti assegnati a Villa Marini, con i proprietari Umberto Romano e Giuseppe Raia, Dora boccia direttore di Sala e Alfonso Cervone chef di villa Marini ma­estro di cucina: maestro di cucina marinara e maestro pizzaiolo. Alla pasticceria di Antonietta Cornacchione il riconoscimento di maestro di pasticceria mentre a Macrì Dessert quello del semifreddo. Il titolo di maestri casari alla Latteria Sorrentina e Caseificio San Michele, al pastificio artigianale Russo quello di maestri pastai mentre a Vincenzo Capuano è andato il riconoscimento di maestro pizzaiolo.

La stella della ristorazione é stata assegnata a Recchi Fisch Restaurant di Claudio Recchi. Quello per la surgelazione é stato assegnato a Fish's King, mentre quello di vignaiolo e cantiniere a Romano Fioravante vini. Il titolo di maestro della distribuzione all'ingrosso di wine, beverage food e non food é stato assegnato all'azienda G.M.C. Poi una serie di riconoscimenti per meriti speciali assegnati alla pizzeria doppio zero Angelo Carbotti; Fabio Fiorenza,pizzeria Made in Sud; allo stilista Paolo Iovino; a Luvinam? di Vincenzo Ambrosio; al Barbershop Lo Sceicco; a S.G. allestimenti; agenzia spettacoli E.F. Show; al fiorista Gaetano Ambrosio; a Il Frutteto e Molino Magri dal 1929. La serata, condotta dallo stesso Michele Cutro, è stata allietata dalla splendida voce di Alessandra De Santis con il Sax Luigi Del Prete , mentre quattro splendide modelle hanno sfilato con abiti della collezione cerimonia sposa dello stilista Paolo Iovino. Il taglio della torta tra colorati fuochi d'artificio ha chiuso la "notte delle stelle".