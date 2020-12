Il dono dei ristoratori: 1.500 lasagne per i poveri

La solidarietà dopo la batosta. Giorni difficili per i ristoratori napoletani dopo che l'ordinanza della Regione Campania ha impedito loro di aprire i battenti dal 21 al 23 dicembre. Non tutto il male viene per nuocere e la categoria ha organizzato diverse iniziative di solidarietà, come quella che visto la donazione di 1.500 porzioni di lasagne ala Comunità di Sant'Egidio e da distribuire ai senza fissa dimora. L'iniziativa è stata promossa dalla Confesercenti.