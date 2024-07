Rissa in mare, l'annuncio del sindaco: "Daspo urbano e denuncia per danni d'immagine alla città"

"Via da Bacoli! Ho avviato le procedure per disporre il daspo urbano nei confronti del gruppo di energumeni che domenica, nelle acque di Bacoli, ha dato vita ad un’indegna rissa. Li denunceremo anche per i danni d’immagine causati all nostra città. Uno scontro fisico che mortifica le migliaia di persone perbene che qui vivono, che qui lavorano. Ma anche i tantissimi che trascorrono il loro tempo libero qui, rispettando la nostra terra. Chi invece non ha a cuore Bacoli, oltre che le più basilari norme del vivere civile, non deve metterci più piede". E' quanto annuncia il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione in riferimento alla rissa in mare avvenuta nello scorso fine settimana nelle acque del comune flegreo.

"Faremo di tutto per individuare i responsabili dello scempio immortalato da tanti video, diffusi sui social. In uno dei suoi luoghi più iconici, sacri. E li denunceremo per i danni di immagine causati alla nostra città. Zero sconti. Dovete andare via da qui. Daspo urbano e denuncia. A difesa dei nostri tesori. Bacoli non è terra di nessuno. Insieme, ci riusciamo. Tolleranza zero. Un passo alla volta", conclude il primo cittadino bacolese in un post su Facebook.