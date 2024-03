Riscossione a Napoli, il Comune incassa 35 milioni in pochi mesi: tutti i dati

Presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo sono stati presentati i risultati dei primi mesi di attività della società Napoli Obiettivo Valore, che collabora con il Comune di Napoli alla gestione delle entrate tributarie.

Ammontano a 35 milioni di euro le risorse recuperate da TaRi (20.5 milioni), IMU (12.7 milioni) e Codice della Strada (1.7 milioni) e destinate a servizi essenziali per la città. L'obiettivo annunciato è quello di recuperare circa 1 miliardo di euro in 10 anni. Sono già 400mila gli atti di riscossione inviati a partire dallo scorso ottobre ai cittadini inadempienti, per un totale di 380 milioni di euro. Entro l'estate l'obiettivo è di arrivare a 600mila atti inviati.

Baretta: "C'è la disponibilità dei cittadini a cogliere il senso della nostra operazione"

"E' un risultato soddisfacente, intanto perchè in linea con le previsioni che avevamo fatto, e anche perchè denota la disponibilità dei cittadini a cogliere il senso della nostra operazione, che è quella di scambiare un recupero di risorse con un miglioramento complessivo dei servizi. Credo che l'obiettivo di raggiungere in 10 anni 1 miliardo di recupero, sia realistico in base a questi primi dati", spiega l'assessore comunale al bilancio Pier Paolo Baretta.

Manfredi: "Invito i cittadini napoletani a regolare le loro posizioni"

"Per chi vuole pagare le tasse, noi utilizzeremo tutti gli strumenti di riconciliazione per sanare il pregresso. Sappiamo che è impossibile riscuotere tutto, perchè purtroppo non succede neanche per le tasse statali. Il nostro obiettivo, però, è di riscuotere nella media nazionale. Io invito tutti i cittadini a regolare le loro posizioni, perchè questo significa avere un rapporto sano con la pubblica amministrazione. Il nostro impegno è di utilizzare al meglio queste risorse", afferma il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.