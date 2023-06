Rischio vulcanico ai Campi Flegrei: le istituzioni incontrano i cittadini

Si terrà lunedì 3 luglio, a partire dalle ore 16, presso l’hotel Gli Dei in via Coste d’Agnano, 21 a Pozzuoli, un incontro informativo con la popolazione sul rischio vulcanico ai Campi Flegrei. All’iniziativa, voluta dal Comune di Pozzuoli, partecipano il Dipartimento di Protezione Civile, la Protezione Civile della Regione Campania e l’INGV che si sono resi subito disponibili.

L’incontro rappresenta una preziosa occasione per discutere della pianificazione di protezione civile per il rischio vulcanico e anche per fare un focus sul bradisismo. L’incontro, aperto a tutti i cittadini (fino ad esaurimento posti in sala), verrà trasmesso in diretta streaming attraverso la pagina Facebook del Comune di Pozzuoli e il canale YouTube del Comune di Pozzuoli.

La diretta sarà altresì proiettata tramite maxischermo all’esterno della sala che ospiterà l’evento. A relazionare sull’andamento del fenomeno per la comunità scientifica saranno: Francesca Bianco (direttrice del dipartimento vulcani Ingv), Mauro Di Vito (direttore dell’Osservatorio Vesuviano dell’INGV), Giulio Zuccaro (responsabile scientifico del Centro di Competenza PLINIVS) e Francesco Casu (ricercatore del Cnr-Irea).

A seguire, il Dipartimento di Protezione Civile illustrerà “il percorso della pianificazione di protezione civile dell’area flegrea”, la Protezione Civile della Campania interverrà sugli aspetti regionali, l’Acamir (Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti) dettaglierà i “percorsi di allontanamento dei Campi Flegrei in modalità assistita ed autonoma in zona rossa”, mentre il Comune di Pozzuoli si soffermerà sulle “attività di protezione civile a livello locale”.

Al termine degli interventi e prima delle conclusioni finali, i cittadini presenti in sala potranno porre domande agli esperti. “Mi auguro che l’evento di lunedì possa costituire un‘occasione importante di confronto e di rafforzamento della collaborazione istituzionale sulle attività di pianificazione e sulle azioni da adottare, in forma preventiva, per fronteggiare tutte le eventuali possibili evoluzioni dell’attuale fase bradisismica”, dichiara il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni.