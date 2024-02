Voragini al Vomero: si allunga la lista delle strade a rischio

Dopo i recenti accadimenti che hanno riguardato via Francesco Solimena, con compromissione della staticità di un'intera verticale del civico 123, e via Raffaele Morghen, con l'apertura della voragine davanti al civico 63 che ha inghiottito 2 auto, un grosso albero e un palo della pubblica illuminazione, la Municipalità 5 presieduta da Milena Cozzolino rende noto di aver richiesto con urgenza alla Società Abc di intervenire per verificare i propri impianti idrici e fognari di una serie di strade.

Le strade segnalate a rischio

Ecco l'elenco delle strade segnalate ad ABC:

via Gino Doria pressi civ. 106: vari avvallamenti su marciapiede;

via Ottavio Caiazzo, di fronte al civico 16, in prossimità dell'ingresso del Pronto soccorso del Santobono: dissesto su marciapiede;

via Michele Cammarano: avvallamento su marciapiede dal civico 8 al civico 10;

via Giulio Palermo civ. 122: infiltrazioni negli edifici adiacenti;

via Luigia Sanfelice civ. 93: infiltrazioni provenienti dai gradini del Petraio;

via Giuseppe Bonito civ. 27: avvallamento su sede stradale e marciapiede;

vico Cacciottoli. intersezione con via Settimio Severo Caruso: avvallamento e dissesto su sede stradale intorno a chiusino;

via Montedonzelli civ. 9 e civ. 49: chiusini dissestati;

via Timavo civ. 49: dissesto su sede stradale;

via San Gennaro ad Antignano civ. 5: avvallamento su sede stradale;

via Luca Giordano, all'altezza del civico n. 63: verifiche su sistema raccolta acqua piovana esistente.

E' stata inoltre richiesta, sempre con urgenza, una verifica del muro che divide via Francesco Solimena e via Giuseppe Bonito, come già richiesto dal Servizio Protezione Civile con nota PG/2024/172559 del 22/02/2024