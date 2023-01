Comune di Napoli, stanziati 400mila euro per prolungare l’orario dei riscaldamenti in scuole, uffici e dormitori

Su proposta degli assessori all’istruzione, Maura Striano, ed al bilancio, Pierpaolo Baretta, la Giunta comunale di Napoli ha approvato uno stanziamento di circa 400.000 euro per consentire il funzionamento prolungato degli impianti termici a servizio di edifici scolastici e dipendenze comunali.



“Il provvedimento, considerate le numerose richieste pervenute da parte di scuole e servizi, consentirà di garantire anche attività extra curricolari, pomeridiane, serali ed open day in scuole, uffici comunali, centri sociali e per anziani, biblioteche, mediateche, dormitori e centri di accoglienza, con il prolungamento dell’orario giornaliero di erogazione del riscaldamento sulla base dei bisogni e delle attività programmate”, si legge in una nota di Palazzo San Giacomo.