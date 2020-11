Comune di Napoli, manifestazione di interessi per riqualificazione Villa Comunale, Parco Camaldoli e Virgiliano

Il Servizio Verde della Città di Napoli ha avviato, finanziato dal piano strategico della Città Metropolitana, con avviso pubblico per manifestazione di interesse, un'indagine di mercato per affidare la progettazione esecutiva degli interventi di riqualificazione della Villa Comunale, del Parco dei Camaldoli e del Parco Virgiliano.

"In questa prima fase, si acquisiscono le informazioni necessarie al fine di individuare i possibili soggetti da invitare, alla procedura negoziata di affidamento dei servizi. Successivamente, all’espletamento di tutte le fasi di gara, saranno avviati i lavori di riqualifica. Siamo consapevoli della cruciale importanza degli spazi verdi, soprattutto in questo particolare periodo, stiamo lavorando senza sosta per restituirli ancora più sicuri, belli e fruibili", spiega l'Assessore comunale al Verde Luigi Felaco.