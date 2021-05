Napoli set a cielo aperto per "Gomorra" e "Non ti pago": chiuse diverse strade

Per consentire le riprese cinematografiche di Gomorra in via Pasquale Leonardi Cattolica dalle ore 18:00 del giorno 13 maggio alle ore 06:00 del giorno 14 maggio 2021 (10°municipalità) il Comune di Napoli ha istituito un dispositivo di circolazione temporaneo. In particolare è stato istituito in via Pasquale Leonardi Cattolica, dalle ore 18:00 del giorno 13 maggio alle ore 06:00 del giorno 14 maggio 2021, il divieto di transito veicolare eccetto i veicoli delle Forze dell'Ordine, di soccorso e di emergenza;

Nella 2° Municipalità, inoltre, per consentire le riprese del film “non ti Pago” è stato istituito, in Piazza del Gesù, un particolare dispositivo di traffico temporaneo per sabato 08 maggio dalle ore 09.00 alle ore 17.00. In particolare Istituire, in piazza del Gesù, dalle ore 8:00 alle ore 17:00 del giorno 08 maggio 2021, la sospensione degli stalli taxi presenti in piazza e consentire, nello stesso periodo, il loro posizionamento in via Calata Trinità Maggiore nelle aree di sosta regolamentate a pagamento (strisce blu).