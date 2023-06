Set de "L'amica geniale 4" nel cuore di Napoli: il dispositivo di traffico

In previsione delle riprese cinematografiche della serie televisiva “L’Amica Geniale 4”, in programma in via Caracciolo il 4 luglio, il Comune di Napoli ha istituito un particolare dispositivo di traffico.

Nel dettaglio l'ordinanza di Palazzo San Giacomo prevede: Sospendere, dalle ore 8:00 alle ore 21:00 del giorno 4 luglio 2023 in via Caracciolo, nel tratto compreso tra viale Dohrn e piazza della Repubblica, il percorso di mobilità ciclistica