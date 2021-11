Tornano i treni tra San Giovanni Barra e Torre Annunziata Centrale

Lunedì 15 novembre, e solo a seguito di esito positivo delle verifiche tecniche programmate nelle prossime ore, torneranno a circolare i treni tra le stazioni di San Giovanni Barra e Torre Annunziata Centrale, sulla linea convenzionale Napoli – Salerno. A renderlo noto è la Rete Ferroviaria Italiana.

Oltre alla ripresa dei collegamenti ferroviari, fino al 20 novembre resteranno operativi anche i servizi con bus attivati durante l’interruzione.

Su quel tratto di linea il traffico ferroviario era stato sospeso lo scorso 1 ottobre, su indicazioni dei Vigili del Fuoco, per la presenza di un edificio privato pericolante in prossimità dei binari. Per consentire il ripristino della circolazione dei treni è stato necessario attendere gli interventi di messa in sicurezza dello stabile a cura di uno dei proprietari dell’immobile.

Tutte le informazioni saranno disponibili nelle stazioni e nella sezione Infomobilità dei canali web di Rete Ferroviaria Italiana e dell’impresa di trasporto.