Il Rione Sanità tra i quartieri più 'cool' del mondo: la classifica della nota rivista

Il Rione Sanità figura tra i quartieri più 'cool' al mondo nella speciale classifica stilata dalla rivista internazionale "Time Out".

"Abbiamo intervistato 20.000 abitanti delle città e abbiamo selezionato esperti locali per classificare i migliori luoghi per divertimento, cibo, cultura e comunità", spiega Time Out nel presentare la ricerca.

Il quartiere di Napoli si piazza al 20esimo posto su 51, con le seguenti motivazioni: " Incastonato tra il Museo Archeologico di Napoli (che custodisce reperti della distruzione di Pompei) e la collina di Capodimonte sovrastata dal palazzo, il Rione Sanità è stato a lungo uno dei quartieri più colorati e caratteristici della città. Nato come cimitero di epoca greco-romana - e che ancora nasconde centinaia di tombe paleocristiane sotto le sue strade animate - oggi la Sanità è rinomata per la sua architettura barocca, i vivaci mercati e i ristoranti locali. Un quartiere grintoso e alla moda brulicante di artigiani storici, maestri pizzaioli e collettivi sociali, la Sanità rappresenta una nuova ondata di napoletani che si impegnano per la comunità, l'eccellenza e celebrano la loro città leggendaria".

Tra i consigli della collaboratrice della rivista Livia Hengel, oltre ad alcuni culinari come ad esempio il fiocco di neve della pasticceria Poppella o la pizza di Concettina ai Tre Santi, c'è quello di visitare la Catacombe di San Gennaro ed il Palazzo dello Spagnolo.