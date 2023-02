Al Rione Sanità il Carnevale Sociale 2023: multietnico e green

Coriandoli che fluttuano nell’area finendo per coprire i sanpietrini. L'odore dei dolci e del pane di pasticcerie e panifici. Passanti che con gli smartphone scattano foto. Negozianti, salumieri e pescivendoli si fermano ed escono dalle loro botteghe per vedere la parata fatta dalle scuole con maschere, piccole sculture o istallazioni che richiamo pianeti la terra e l'ambiente.

I Vergini e la Sanità sono ammantati dalle note della musica suonata dalla banda e dai colori di costumi e stelle filanti. Queste immagini che scorrono in sequenza descrivono la 14esima edizione del Carnevale sociale della Sanità organizzato dalla Rete Educativa Rione Sanità. Il Pianeta con la giusta riappropriazione degli spazi sono il punto focale della parata conclusiva dei laboratori e incontri coordinati dalle scuole e associazioni che costituiscono la Rete Educativa.

Creatività e riciclaggio dei materiali

Bambini e adolescenti di etnie diverse sfilano apparendo dai dedali delle strade che portano a piazza Sanità. I ragazzi mostrano con orgoglio cosa hanno fatto con le loro mani usando solo ingegno e creatività, perché nello spirito del Carnevale Sociale c’è anche la sensibilizzazione al green attraverso la cultura del riciclaggio dei materiali: molti costumi e istallazioni sono frutti del riutilizzo di oggetti e stoffe dove la fantasia ha giocato a tutto spiano.

C'è coesione, c’è allegria e si avverte che sono gli effetti di un percorso lungo che coinvolge adulti e piccini, in cui c’è una trasmissione reciproca.

Nei momenti di aggregazione per organizzare eventi come il Carnevale, i ragazzini scoprono i loro talenti e si dedicano alle loro passioni, grazie al lavoro costante delle associazioni e agli educatori della rete che supportano e sollecitano i ragazzi con i loro laboratori.

Si dedicano anima e corpo in ciò che riescono meglio. Ecco che c’è chi scatta foto, chi invece realizza video, mentre alcuni si buttano nell’artigianato e, invece, altri sono orientati nella musica. Poi ci sono i piccoli giornalisti in erba che come il più sagace dei cronisti d’assalto intervista qua e là e documenta tutto.

Il tema del Carnevale 2023

La Rete Educativa Rione Sanità è formata da associazioni e scuole della zona. I suoi educatori coordinano le iniziative e gli eventi di tipo educativo al Rione che sono messi in atto durante l'anno, riuscendo a coinvolgere persone di fasce d’età diverse. Il Carnevale Sociale è un esempio, un vento che in 14 anni è cresciuto anche nei numeri delle persone che ci lavorano per realizzarlo.

Per il Carnevale 2023, la Rete Educativa sceglie di mettere in luce il bisogno di focalizzarci sul nostro Pianeta, spazio primario per la vita e la condivisione. Ancora oggi luoghi su cui costruire relazioni e futuro ci vengono negati, ma è arrivato il momento di viaggiare e ritornare ad un mondo più naturale fatto di libertà e diritti inalienabili. Conseguenza anche della Pandemia, la riappropriazione degli spazi è un messaggio da veicolare che spunta tra coloro che partecipano alla parata, dove l’inclusione e l’accoglienza sono necessarie colonne portanti.

Infatti, non è un caso che l’evento carnevalesco di quest’anno si collega ai “MERCATTIVI - diritti, pace e solidarietà” tenutasi a dicembre e che hanno avuto come obiettivo quello di raccogliere fondi da desinare alla ONG Mediterranea – Saving Humans.