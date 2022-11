Problemi di salute per Giorgio Panariello: salta lo spettacolo a Napoli

Problemi di salute per Giorgio Panariello che è costretto a rinviare lo spettacolo, in programma questa sera al Teatro Augusteo, "La Favola mia". L'annuncio arriva dallo stesso teatro: "L’appuntamento napoletano con “La Favola Mia”, lo spettacolo che GIORGIO PANARIELLO sta portando nei teatri di tutta Italia, che era previsto per questa sera, lunedì 21 novembre, al Teatro Augusteo di Napoli, viene rimandato per motivi di salute dell’ artista. La data di Napoli verrà recuperata lunedì 5 dicembre al Teatro Augusteo. I biglietti già acquistati restano validi per la nuova data". Al momento non si hanno ulteriroi informazioni sullo stato di salute dell'attore e comico toscano.