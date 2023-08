Alberghi e b&b, a Napoli rincari oltre il 20 per cento

Stangata alberghi a Napoli. Secondo una ricerca di Assoutenti, il capoluogo partenopeo, nel mese di luglio 2023, ha fatto registrare un aumento dei prezzi per alberghi, b&b e pensioni del 20,8 per cento. Nonostante ciò, Napoli è lontano dalla testa della classifica degli aumenti, guidata da Roma e Genova con un +31 per cento.

Sul podio, ma a distanza, Venezia col +24,7 per cento, seguita da Milano con il +24,6 per cento. Aumenti superiori al 20 per cento anche a Varese (24,3), Firenze (22,3), Arezzo (21,7), Bologna (21,2). All'ottavo posto c'è Napoli mentre Lucca (20,7 per cento) e Grosseto (20,4 per cento) chiudono la top ten. Dalla parte opposta della classifica, analizza il report Assoutenti, solo tre città in deflazione, dove le tariffe praticate dalle strutture ricettive risultano in discesa rispetto allo scorso anno: Mantova e Pescata con -0,5 per cento e il record di Caltanissetta che segna addirittura -9,7 per cento.

"Questi rincari se da un lato rispondono al positivo aumento delle presenze dei turisti stranieri nelle città italiane, dall’altro rischiano di determinare un effetto boomerang, allontanando i visitatori italiani e spingendo i cittadini verso altre località, come sta accadendo in questi giorni col record di turisti italiani in Albania - commenta il presidente Furio Truzzi che avverte - Albergatori ed esercenti non tirino troppo la corda, perché terminato il periodo estivo che porta visitatori dall’estero, le loro strutture con rincari a questo livello rischiano di rimanere deserte nei prossimi mesi".