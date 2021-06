Comune di Napoli: nuovo servizio di rimozione, deposito e custodia dei veicoli in divieto di sosta

Si terrà domani 4 giugno alle ore 10 nel piazzale esterno dello stadio Diego Armando Maradona, alla presenza degli

assessori alla Polizia Locale Alessandra Clemente, alla Viabilità Marco Gaudini, al Bilancio Rosaria Galiero e del Comandante della Polizia Locale Ciro Esposito, la conferenza stampa di presentazione del nuovo servizio in concessione che partirà lunedì 7 giugno di rimozione, deposito e custodia dei veicoli che sostano in violazione alle norme del Codice della Strada aggiudicato, a seguito di gara europea, al Raggruppamento Temporaneo di Impresa “Bourelly Healh Service-VM Service”, che mostrerà nel piazzale una parte della flotta dei 25 carri gru.

Il servizio prevede una operatività H24 per 365 giorni l’anno delle depositerie, dove saranno custoditi i veicoli prelevati, di un apposito call center con numero verde e della Centrale operativa della Polizia Locale, con la possibilità di procedere alla restituzione dei veicoli in qualsiasi momento del giorno e della notte.

Su una flotta disponibile di 25 carri in operatività costante, è previsto un servizio minimo di almeno n. 10 carri dalle 9.00 alle 20.00

e di 4 carri dalle 20.00 alle 9.00 del giorno successivo. La tipologia dei carri gru consentirà il prelievo di qualsiasi modello di veicolo.

Si partirà con tre depositi che in caso di necessità arriveranno a sette, tutti ubicati in Città per un totale di 1.720 posti disponibili:

Via Murelle, 57 (200 stalli); - Via S.Maria del Pianto (200 stalli); - Vicoletto San Gennaro dei poveri, 28 (70 stalli); - Via Luigi

Volpicella, 84 (100 stalli); - Via Domenico Morelli, 40 (250 stalli); - Via Terracina, 197 (700 stalli); Piazza San Francesco (200 stalli).

E’ prevista la piena riattivazione e messa in esercizio - in comodato d'uso alla RTI - senza oneri per il Comune, dei 15 carri della Polizia locale fuori uso e in attesa di riparazione. I veicoli faranno parte anch’essi della flotta disponibile e al termine della concessione dovranno essere restituiti in perfetta efficienza al Comando della Polizia Locale.

E’ stata approntata inoltre una pagina web che sarà ospitata anche sul sito istituzionale del Comune che costituirà, dal prossimo 7 giugno, un supporto e una guida immediata per i cittadini interessati con le indicazioni necessarie per lo svincolo del veicolo prelevato e tutti i numeri utili ed i riferimenti per tali operazioni.