"Via le barriere! Liberiamo le spiagge di Bacoli. Stiamo rimuovendo gli scogli dalla battigia. Ruspe in azione a Miliscola. Erano un ostacolo per migliaia di bagnanti. Un doppio muro per dividere la spiaggia libera dell’ex Lido Aurora, dagli stabilimenti balneari. Trasformando così uno dei pochi arenili gratuiti sul lungomare di Miseno e Miliscola, in una sorta di riserva indiana. Quasi una gabbia. Perché, quando i concessionari privati chiudevano anche i cancelli laterali, non vi era più alcuna possibilità di passeggiare in spiaggia". E' quanto rende noto in un post sui social il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione, aggiornando la cittadinanza sull'intervento sulla spiaggia di Miliscola.

"Adesso ci sarà più aria, più area, più civiltà e maggiori diritti tutelati. Ringrazio l’assessore Vittorio Ambrosino, che tanto sta facendo per assicurare spiagge libere da abusi, da cancelli, da catene, da mura. Sono azioni che avrebbe potuto fare qualsiasi amministrazione. Bastava solo un po’ di volontà, e di coraggio. Stiamo continuando un percorso di tutela dei beni pubblici. E non ci fermeremo. Riprendiamoci quello che è nostro. Insieme, abbiamo fatto tantissimo. Ma il meglio deve ancora venire. Un passo alla volta", conclude il primo cittadino bacolese.