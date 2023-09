Bacoli, rimossi quintali di rifiuti dalle sponde del lago Fusaro: "Siamo più forti degli incivili!"

"Siamo più forti degli incivili! Abbiamo rimosso quintali di rifiuti dalle sponde del lago Fusaro. Con mani e piedi immersi sul fondale. Un atto d’amore per il nostro bacino lacustre. Reso possibile grazie all’azione di volontari che, anche nel fine settimana, anche sotto un sole cocente, hanno voluto recuperare la spazzatura da questo angolo di paradiso del nostro paese. Così puliamo le sponde della nuova pista ciclabile. Un’opera pubblica di grande valore per Bacoli. È percorsa, ogni giorno, da centinaia di persone. E vogliamo che sia sempre più bella". E' quanto annuncia in un post su Facebook il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione.

"Ringrazio l’assessore Mariano Scotto di Vetta, che era insieme a loro. Ringrazio la Flegrea Lavoro. Ed un enorme grazie, a tutti i volontari. A chi sceglie di fare. A chi sceglie di sporcarsi le braccia, per amore del nostro paese. Perché solo con l’aiuto di tutti, questa nostra terra rinasce davvero. Insieme, difendiamola. Un passo alla volta", conclude il primo cittadino bacolese.